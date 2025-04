Die namentliche Aufzählung von 58 getöteten Soldaten und fünf zivilen Kriegsopfern des Dörfchens im Geratal sowie von 15 hier ermordeten, unbekannten Todesmarsch-Opfern aus nahen Konzentrationslagern bewegte am Samstag zutiefst Redner und Gäste der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Kriegsendes. Es fehlten indes Gemeinderatsvertreter und Bürgermeister.„Im schönsten Wiesengrunde“ intonierten die Liebensteiner Blasmusikanten zum Auftakt. An der gepflegten KZ-Häftlinge-Grabstelle erinnerte Thüringens einst ältester Bürgermeister, Albrecht Dürer, sich selbst noch detailliert und zugleich aus erster Hand die gut 30 Anwesenden. In diesem Jahr noch vehementer nicht nur als Totenehrung der sinnlos für „Führer, Volk und Vaterland“ gefallenen jungen Männer des Ortes. Plus dessen fünf ziviler Toter.