Der 11. April 1945 setzte dem Zweiten Weltkrieg in Böhlen ein Ende. Um einem möglichen Beschuss zu entgehen, wurde am Kirchturm des Ortes die weiße Fahne gehisst. Wer diese damals am Kirchturm befestigte, darüber gebe es verschiedene Aussagen. Mindestens zwei Personen sollen es gewesen sein.