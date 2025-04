„Der 3. April – ein Datum, das unauslöschlich mit der Geschichte von Unterbreizbach verbunden ist. Aber auch ein Datum, das zeigt, wie sich das Rad der Geschichte weiterdreht.“ So beginnt ein Artikel in der Südthüringer Zeitung am 5. April 1995. Was aber macht diesen Tag so besonders für den Ort Unterbreizbach? Dafür muss man in das Jahr 1945 zurückschauen.