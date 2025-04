Zehn Schautafeln geben Einblick in den Einmarsch der Amerikaner in Gehren am 11. April 1945. Damit war in Gehren der Krieg beendet. Dass die Schautafeln auch viele Fotos enthalten, ist Hermine Thomass zu verdanken. Die Gehrenerin setzte sich über die Anordnung hinweg, dass unter anderem alle Fotoapparate abzugeben waren. Sowohl die Belagerung der Amerikaner als auch die Besatzung der Russen hielt das Versteck stand. So sind Aufnahmen vom Einmarsch der Amerikaner zu sehen, dem Einmarsch der Russen am 5. Juli 1945 und dem Durchzug von Flüchtlingen, bepackt mit Hab und Gut, das sie mitnehmen konnten.