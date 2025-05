80 Jahre Kriegsende Pilsen erwartet viele Besucher zum "Fest der Freiheit"

Die Dritte US-Armee unter General George S. Patton hatte Pilsen am 6. Mai 1945 erreicht. Bereits am Vortag erhoben sich die Menschen in Prag und anderen Städten gegen die deutschen Besatzer. Die Rote Armee marschierte, von Osten kommend, am 9. Mai in Prag ein. Im Sozialismus vor der Wende von 1989 fand der Beitrag der westlichen Alliierten zum Sieg über Hitler-Deutschland in der damaligen Tschechoslowakei wenig Beachtung. Die ersten "Freiheitsfeiern" in Pilsen gab es erst 1990.