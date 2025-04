Strahlend blauer Himmel und eine erwachende Natur – die Apriltage vor 80 Jahren hatten alles, was ein schöner Frühling bietet. Eigentlich. Denn in diesen Tagen kam der Krieg in den Landstrich zwischen Bachfeld, Sonneberg und Neuhaus am Rennweg. Nicht die Freude über den schönen blauen Himmel oder aufblühende Fluren, sondern Granatbeschuss, Brandgeruch und Tod bestimmen bis heute die kollektive Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Neuhaus am Rennweg und Bachfeld. In beiden Orten wurde der 11. April 1945 zu einem traurigen Tag, an dem nichts mehr so sein sollte, wie davor.