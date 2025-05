8. Mai 1945: Es ist 9 Uhr. Mutter will soeben in die Stadt, um zu hören, ob und wann es Brot gibt und bei der Butter nichts versäumen. Gestern hörte ich in verschiedenen Läden, dass es nichts gibt. Fast zwei Stunden bis 12 Uhr bummelte ich fast bis Haindorf und tauschte meine Gedanken aus. Der Herr hat noch allerhand Mut und will sich angeblich noch eventuell ein Häuschen bauen, deren Größe und Einrichtung er mir skizzierte.