6. April 1945: Vorgestern war ich mit meiner Ehefrau Lina, geb. Götz (1887 bis 1953) bei unserer Tochter Helma (geb. 1903, verheiratete Lohse, lebte von 1928 bis 1949 mit der Familie im Welgerstal). Gegen 5 Uhr abends kam durch den Fernsprecher die Nachricht, dass in ein bis eineinhalb Stunden die Amerikaner hier sein könnten. Lina und ich gingen mit Überstürzung nach Hause. Lina nahm unterwegs die Schlüssel an sich, da sie schneller ging und sagte den Hausleuten Bescheid (wir wohnten in der Hagenstraße 9, heute Geschwister Scholl-Straße, zur Miete im Hause Boley). Wir schafften alles Mögliche in unseren Keller, aber es kamen nur zwei Panzerspähwagen, denen die Stadt übergeben wurde.