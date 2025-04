In einer würdigen Gedenkveranstaltung in der Kirche und mit einer Kranzniederlegung am Massengrab erinnerten die Altenfelder Bürger an den Granatenbeschuss des Dorfes vor 80 Jahren, dem 18 unschuldige Menschen zum Opfer fielen. 80 Jahre nach Kriegsende versammelten sich viele Nachgeborene in der Kirche zum jährlichen Opfergedenken und zur Kranzniederlegung am Massengrab. Wirklich als Augenzeugin miterlebt hat die Geschehnisse am 10. April 1945 um 14 Uhr, als amerikanische Kampfeinheiten den angedrohten Beschuss des Dorfes wahr machten, noch eine hochbetagte Einwohnerin.