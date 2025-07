Heute wird Hanne neun Jahre alt. Mutter und ich wollen zum Kaffee hin. Mutter will ihr ihren vor knapp 50 Jahren vom Onkel Mathes aus Paris erhaltenen Taschentuchbehälter schenken und dazu auch noch einen ebenso alten Fächer. Alles Sachen, die heute nicht mehr in Mode sind und Kinderherzen erfreuen. Heute morgen habe ich auch den Wecker vom Uhrmacher Heller in der Reihersgasse wiedergeholt und er tickt munter neben mir.