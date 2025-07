Am Montag, 2. Juli 1945 wussten die Sonneberger: Die Gerüchte sind wahr. Die Russen kommen, die Amerikaner gehen. In der Köppelsdorfer Straße hing auf Höhe des Luftwaffenbekleidungsamtes (später Piko) ein Banner über die Straße hinweg: „Willkommen, Rote Armee.“ Bürgermeister Ernst Glöckner erinnerte sich später: Noch einen Tag vorher vormittags hatten Captain (Hauptmann) Porter eine entsprechende Frage von ihm und seinem Stellvertreter Curt Ortelli verneint. Doch kurz nach 14 Uhr informierte die Sonneberger Druckerei Gräbe und Hetzer über ein Plakat, das den Wechsel der Besatzung ankündigte. Eine erste Abordnung der russischen Militäradministration ist laut dem Stadtchronisten Lehrer Friedrich Eckstein am 2. Juli in Sonneberg eingetroffen. Am Dienstag, dem 3. Juli trafen die russischen Truppen ein. Sie kamen aus Richtung Saalfeld, Neuhaus am Rennweg. Die Amerikaner machten sich unterdessen zur Abfahrt bereit. Der Unterschied konnte größer nicht sein. Die Amerikaner in frischen Uniformen, gut motorisiert; die Russen in verschlissener Kleidung auf kleinen, einachsigen Pferdewagen aus der Landwirtschaft. Die Sowjets, so hat Gerhard Stier recherchiert, bezogen das geräumte Lazarett Autoparkhotel (heute Polizeistation), die anliegenden Gebäude Raiffeisen, Thüringer Landesbank, IHK und zahlreiche größere Wohngebäude. Tag und Nacht lärmten Lautsprecher mit russischer Musik. Transparente und Stalinbilder zeigten die Sowjetmacht. Für eine Woche war Sonneberg doppelt besetzt. Die Amerikaner bewachten Lager mit beschlagnahmten Gütern und Lazarette mit Gefangenen. Die letzten Amerikaner zogen am 7. und 8. Juli in Richtung Coburg davon. Für Sonneberg endete damit die amerikanische Besatzung, die am 12. April begonnen hatte. Acht Stadtkommandanten hatten sich in dieser Zeit die Klinke in die Hand gegeben. Der erste war Major Hardin gewesen.