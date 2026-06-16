Der Verein TSV 08 Gleichamberg begeht in diesem Jahr sein 80-jähriges Fußball-Jubiläum. Aus diesem Anlass lädt der TSV 08 alle ehemaligen Fußballer zu einem Treffen ein, die einst bei „Traktor Gleichamberg“ oder in der Nachwendezeit beim „TSV 08“ gespielt haben. Das Treffen findet am Samstag, 27. Juni , ab 16 Uhr in der ehemaligen Vereinsgaststätte „Zum Goldenen Hirsch“ bei Steffen Schüler statt.