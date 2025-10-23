80 Jahre CSU Steht die CSU so stark unter Druck wie nie?

Umgekehrt versucht die CSU aber auch, der AfD Positionen wegzunehmen, indem sie genannte "Probleme" zu lösen versucht. Dies zeigt sich an der Migrationsfrage, wo die CSU seit Jahren einen immer härteren Kurs fährt.

Unionsintern derzeit nur Friede, Freude, Eierkuchen?

Anders als in früheren Jahren ist die Stimmung innerhalb der Union so gut und klar geregelt wie schon lange nicht. Seit Friedrich Merz in der CDU das Zepter übernommen hat, gibt es bei den Unionsschwesterparteien scheinbar nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich gibt es auch hier weiterhin unterschiedliche Meinungen - diese werden aber anders als etwa im jahrelangen Asylstreit, bei der Kanzlerkandidatenkür 2021 ober beim Kreuther Trennungsbeschluss 1976 nicht mehr auf offener Bühne ausgetragen.

Obwohl jedoch die Asylzahlen schon länger sinken, profitieren CSU und CDU davon in Umfragen wenig bis kaum. "Wir sind mittendrin auf dem Weg der Lösung. Nach der Sicherung der Grenze braucht es jetzt verstärkt Rückführungen", betont Söder dennoch. Generell gelte: "Wir müssen gut und stark regieren und weniger in der Koalition streiten. Und wir dürfen nicht an den Erwartungen der Bevölkerung vorbei regieren."

AfD besetzt längst auch Themen abseits Migration erfolgreich

Für Münch ist dies aber auch ein klares Indiz dafür, dass die AfD längst auch andere Themen erfolgreich besetzt. Hinzu komme, dass die Menschen wegen der wirtschaftlichen Misere frustriert seien. Ein Stimmungswechsel zulasten der AfD sei nur erreichbar, wenn es mit der Wirtschaft wieder bergauf gehe.