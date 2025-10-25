 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Söder warnt seine Partei vor Zerstörung durch die AfD

80 Jahre CSU Söder warnt seine Partei vor Zerstörung durch die AfD

Die CSU hat seit ihrer Gründung Bayern geprägt und ist die dominierende politische Kraft. Doch sie ist derart herausgefordert, dass auch der 80. Geburtstag der Partei nicht sorglos stattfindet.

80 Jahre CSU: Söder warnt seine Partei vor Zerstörung durch die AfD
1
80 Jahre nach ihrer Gründung ist die CSU von der AfD stark herausgefordert. Parteichef Söder betonte, dass er eine Zusammenarbeit kategorisch ablehnt. Foto: Matthias Balk/dpa

München - 80 Jahre nach der Gründung der CSU hat Parteichef Markus Söder eindringlich vor der Zerstörung der Partei durch jegliche Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt. "Eine Kooperation ist das Falsche. Eine Kooperation zerreißt uns. Eine Kooperation wäre der Verrat an unseren Grundwerten, und deswegen werden wir nicht mit der AfD kooperieren, sondern wir werden sie stellen und bekämpfen", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Festrede auf der parteiinternen Feier zum 80-jährigen Bestehen der CSU.

Nach der Werbung weiterlesen

Die demokratischen Parteien müssten sich heutzutage anders mit der AfD auseinandersetzen als bisher, sagte Söder. Zwar erkläre die AfD auch, für die Demokratie zu sein. Doch meine sie eine andere Form der Demokratie. "Sie sprechen von uns von Altparteien und alter Demokratien. Und sie sind eine neue Partei und wollen eine neue Demokratie."

AfD hat einen anderen Freiheitsbegriff als die CSU

Ein Unterschied zeige sich im Freiheitsbegriff der AfD, sagte Söder. Während für Parteien wie CSU, CDU oder SPD die Freiheit des Einzelnen da ende, wo die Freiheit des Anderen berührt werde, verfolge die AfD einen neuen Freiheitsbegriff: "Nur die eigene Meinung zählt. Das ist das Maß aller Dinge, der Andere zählt nicht." Zudem gebe es im Wertebild der AfD keine Rechte für Minderheiten. "Es gibt keinen Minderheitenschutz, es gibt auch keinen Kompromiss".

Die Gründung der CSU fand 1945 an mehreren bayerischen Orten statt. Besonders wichtige Gründungszentren waren Würzburg und München. Am 12. September wurde bei einem Treffen im Münchner Rathaus der Name "Bayerische Christlich-Soziale Union" beschlossen. Die Sitzung gilt damit als eigentliche Gründungssitzung der CSU.

Söder: "CSU ist eine einzigartige Partei"

Söder hob anlässlich des 80. Parteigeburtstags den Sonderstatus der CSU hervor: "Die CSU ist eine einzigartige Partei. Es gibt keine vergleichbare in Deutschland. Nur in einem Bundesland, ja, aber in ganz Deutschland und Europa wichtig." CSU und Bayern seien untrennbar miteinander verbunden.