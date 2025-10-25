80 Jahre CSU: Söder warnt seine Partei vor Zerstörung durch die AfD

München - 80 Jahre nach der Gründung der CSU hat Parteichef Markus Söder eindringlich vor der Zerstörung der Partei durch jegliche Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt. "Eine Kooperation ist das Falsche. Eine Kooperation zerreißt uns. Eine Kooperation wäre der Verrat an unseren Grundwerten, und deswegen werden wir nicht mit der AfD kooperieren, sondern wir werden sie stellen und bekämpfen", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Festrede auf der parteiinternen Feier zum 80-jährigen Bestehen der CSU.