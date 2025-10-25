80 Jahre CSU: Söder warnt seine Partei vor Zerstörung durch die AfD

AfD hat einen anderen Freiheitsbegriff als die CSU

Ein Unterschied zeige sich im Freiheitsbegriff der AfD, sagte Söder. Während für Parteien wie CSU, CDU oder SPD die Freiheit des Einzelnen da ende, wo die Freiheit des Anderen berührt werde, verfolge die AfD einen neuen Freiheitsbegriff: "Nur die eigene Meinung zählt. Das ist das Maß aller Dinge, der Andere zählt nicht." Zudem gebe es im Wertebild der AfD keine Rechte für Minderheiten. "Es gibt keinen Minderheitenschutz, es gibt auch keinen Kompromiss".