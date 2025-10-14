Die Jubiläumsveranstaltung, moderiert von Felicitas Kotsch, bot eine festliche Mischung aus Musik, geistlichem Impuls, geschichtlichem Rückblick und politischem Ausblick. Über 150 Mitglieder, Wegbegleiter und Freunde kamen in der Rhönland-Scheune am Lindig zusammen, um diesen besonderen Anlass in würdigem Rahmen zu begehen. Zu den Ehrengästen zählten neben dem neuen CDU-Ortsvorsitzenden Alexander Ruppert auch der CDU-Kreisvorsitzende und Landrat Michael Brodführer, der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte, Landtagsabgeordnete Ulrike Jary, Eisenachs Oberbürgermeister Christoph Ihling, Vizelandrat Udo Schilling sowie Dermbachs Bürgermeister Thomas Hugk und die ehemaligen Landräte Achim Storz und Reinhard Krebs, zahlreiche Bürgermeister aus dem Wartburgkreis sowie Ortsteilbürgermeister der Einheitsgemeinde Dermbach.