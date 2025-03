Am 3. April 1945 erreichten US-amerikanische Truppen unter General Patton (geboren 11. November 1885 in San Gabriel, Kalifornien, gestorben am 21. Dezember 1945 in Heidelberg nach einem Autounfall) die Stadt Suhl und befreiten sie in den Folgetagen von der NS-Herrschaft. Bei den teils heftigen Gefechten in den engen Gassen der Stadt fanden zahlreiche Menschen den Tod. In diesem Jahr jährt sich dieser Tag zum 80. Mal.