„Es war uns eine besondere Ehre, dass wir Zeitzeugen der Ereignisse von vor 80 Jahren in Suhl unsere Stimmen leihen durften“, sagten Julia Münch und Marlen Eichler. Die beiden Elftklässlerinnen des Leistungskurses Geschichte am Friedrich-König-Gymnasium gehören zu den insgesamt zehn Schülerinnen und Schülern, die während der Gedenkveranstaltung der Stadt Suhl anlässlich der Befreiung Suhls von der Herrschaft des Nationalsozialismus durch amerikanische Truppen, Erinnerungen verlasen. So die des 1924 geborenen Zwangsarbeiters Carl van Rooy sowie der damals jungen Suhler Dieter Siebelist, Gerhardt Bauer, Helmut Szillat und Roland Voigt. 80 Jahre später erreichten besonders sie, durch die persönlichen Notizen der feierlichen Gedenkveranstaltung eine sehr berührende Note, den vermeintlich so fernen Ereignissen eine besondere Nähe zu verleihen.