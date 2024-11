80. Aufführung: Puppenspiel „Krabat“ für Familien

Seit bereits 14 Jahren – oder 14 Spielzeiten, wie man am Theater rechnet – steht Otfried Preußlers Geschichte über Verführung, Freundschaft und Liebe als Puppenspiel auf dem Spielplan des Staatstheaters Meiningen. Dieser Klassiker, der sich für ein Publikum ab zehn Jahren empfiehlt, ist am Sonntag, 3. November, in einer Familienvorstellung ab 15 Uhr in den Kammerspielen zu sehen. Für diese bereits 80. Aufführung mit den Puppenspielern Christine Müller und Sebastian Putz sind noch Karten erhältlich (Telefon Theaterkasse (03693) 451 222 oder online buchen auf www.staatstheater-meiningen.de.