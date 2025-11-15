Es ist fast genau fünf Jahre her, als Jörg Richter aus Würzburg schon einmal Station in Suhl machte. Nicht ungewöhnlich – wäre da nicht die Tatsache, dass Suhl damals eine Etappe seiner 3800 Kilometer langen Radtour durch alle Bundesländer war. Auch auf dieser sammelte er Spenden für Kinder, die mit seltenen Krankheiten leben müssen sowie mit der Gewissheit, dass sie nicht alt werden. Da hatte er bereits sein bisheriges Beamtenleben eingetauscht für seine Mission, die ihn inzwischen auf zwölf Spendentouren mit dem Fahrrad über insgesamt 80 000 Kilometer durch Amerika und Europa führte.