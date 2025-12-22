Das Wetter konnte für den Anlass besser nicht sein. Sonnig, kalt und trocken von oben, eben genau richtig für einen Weihnachtsmarkt. Dieser Fakt entging wohl auch nicht den vielen Besuchern, welche sich ab 14 Uhr auf dem Gelände des Meininger Tierheims auf dem Rohrer Berg einfanden. Spätestens zur ersten Führung durch die Anlage war selbst der Vorsitzende des Tierschutzvereins Meiningen, Matthias Möder, überrascht von den sehr vielen Menschen, die beim Rundgang seinen Erklärungen lauschten. Es ist so manchem Zweibeiner vielleicht nicht immer bewusst, doch der Schutz von Tieren ist eine „wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft“, was auch Landrätin Peggy Greiser in ihrer Rede würdigte und bei dieser Gelegenheit einen Spendenscheck von 150 Euro überreichte. „Der Tierschutzverein ist ein starker und verlässlicher Partner für uns als Landkreis, für die Städte und Gemeinden. Vor allem aber für die Tiere, die hier Schutz finden. Tiere, die aus schwierigen oder traurigen Situationen hierher kommen, werden im Tierheim Rohrer Berg schnell, zuverlässig und vor allem liebevoll aufgenommen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist gelebter Tierschutz, Tag für Tag. Die Tierweihnacht zeigt, dass Tierschutz nicht nur Pflicht, sondern auch Freude sein kann“, machte Peggy Greiser deutlich.