Welch eine Nacht am Freitag in der kleinen Stadt. „Schöner als das Stadtfest“, schreibt eine Besucherin in den sozialen Medien. Es liegt eine besondere Magie über der Schleusinger Altstadt, wenn sie sich mit unzähligen Lichtern schmückt und sie in den schönsten Farben leuchtet. Das Leuchten spiegelt sich in den Gesichtern Hunderter gut gelaunter Menschen, die sich hier begegnen. Viele fallen sich in die Arme voller Freude, sich wiederzusehen im Zauber dieser Nacht. Die Initiative Stadtmarketing toppt mit der 8. Slusia-Night fast noch Nummer sieben.