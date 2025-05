Die Freude stand den rund 2500 Besuchern des 8. Ikarus-Treffens in Deutschland am Samstag in Sülzfeld den ganzen Tag über buchstäblich ins Gesicht geschrieben: Freude daran, mehr als 50 alte und (nagel)neue Omnibusse des ungarischen Herstellers zu der vom Freundeskreis Ikarus und der MBB Meininger Busbetriebs GmbH organisierten Veranstaltung in Aktion erleben zu können. Die Fahrzeuge weckten fast auf Anhieb bei vielen Erinnerungen an Kindheit und Jugend, Arbeitsleben und Urlaubsfahrten – entsprechend emotional gestaltete sich manch Begegnung. Schließlich war die DDR in den 40 Jahren ihres Bestehens im Ostblock nach der Sowjetunion größter Importeur der Personentransporter in zahlreichen Typen und Ausführungen und hielt damit den real existierenden Sozialismus am Laufen.