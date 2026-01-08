785 neue Firmen Bayern hat bei Start-up-Gründungen die Nase vorn

Allerdings kann der Freistaat bei den Gründungen pro 100.000 Einwohnern nicht mal ansatzweise mit Berlin mithalten. Dort sind es 16,8, in Bayern nur 5,9. Das reicht bundesweit für Platz 3 - ist aber immerhin der mit Abstand beste Wert eines Flächenlandes. Und geht man auf die Ebene der größeren Städte, liegt München mit 19,3 Gründungen pro 100.000 Einwohnern auf Platz eins. Insgesamt macht die Landeshauptstadt mit 290 Gründungen mehr als ein Drittel des bayerischen Wertes aus. In den Landkreisen München und Starnberg im Speckgürtel gibt es allerdings noch etwas höhere Werte von 25,1 und 19,4 Gründungen pro 100.000 Einwohnern.