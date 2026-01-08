785 neue Firmen Bayern hat bei Start-up-Gründungen die Nase vorn

München/Berlin - Die bayerische Start-up-Landschaft boomt. 2025 entstanden im Freistaat 785 neue Wachstumsfirmen, wie eine Analyse des Startup-Verbands zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das waren 247 beziehungsweise 46 Prozent mehr als vergangenes Jahr und so viele wie noch nie. Damit hat Bayern sowohl bei der Gesamtzahl als auch beim absoluten Wachstum die Nase im Bundesländervergleich vorn. Sachsen, Sachsen-Anhalt und das Saarland weisen zwar etwas höhere prozentuale Steigerungen auf, allerdings auf viel niedrigerem Niveau.