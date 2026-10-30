Loulé - Nach dem Aus für Saudi-Arabien wird die Rallye Dakar 2027 in Portugal und Marokko ausgetragen. Das gefährliche Offroad-Abenteuer beginnt am 9. Januar in Loulé-Faro. Zwei Tage später setzen die Teilnehmer mit dem Schiff über das Mittelmeer nach Marokko über. Dort endet die Rallye Dakar nach 7.824 Kilometern, davon 4.341 Kilometern als Wertungsprüfungen, dann auch am 23. Januar in Marrakesch. Damit kehrt das Event erstmals seit 2007 wieder auf afrikanischen Boden zurück.
7.824 Kilometer Abenteuer Rallye Dakar 2027 in Portugal und Marokko
dpa 30.10.2026 - 09:43 Uhr