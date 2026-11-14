78. Geburtstag: König Charles und Elton John scherzen über das Älterwerden

London - Der britische König Charles III. (78) und Pop-Legende Elton John (79) haben in der Radioshow des Musikers über das Älterwerden gescherzt. Die Sendung drehte sich unter anderem um das 50-jährige Bestehen von Charles' Wohltätigkeitsorganisation "The King's Trust". "Wir und der Trust stehen definitiv noch immer", sagte Charles laut der Nachrichtenagentur PA zu Elton John, worauf dieser scherzhaft konterte: "Ich sitze allerdings immer noch." Der König ergänzte: "Mit dem ein oder anderen Teil, das gelegentlich hier und da abfällt. Ich weiß, das ist ein schreckliches Problem, wenn wir älter werden."