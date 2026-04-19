Wolfgang Hug, Jahrgang 1940, kam auf einen Kaffee vorbei. Er hatte so manche Geschichte zu erzählen, und Beatrix Eisenhardt schrieb aufmerksam mit. Denn im Gemeindezentrum von Unterlind wurden an diesem Nachmittag nicht nur Bilder gesammelt, sondern Lebensgeschichten. Davon hat Hug mit seinen 85 Jahren viel zu berichten. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen erzählte er vom Einmarsch der Amerikaner und Russen im Zweiten Weltkrieg. „Wir hatten keine weiße Fahne. Da ist die Oma ganz schnell in den ersten Stock gelaufen, um die Bettwäsche umzufunktionieren“, erinnerte er sich. „Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden“, war er sich sicher.