Hätten die beiden jungen Männer am Hinternaher Abzweig alle passieren lassen, die am Sonntag den Berg hoch nach Silbach mit dem Auto fahren wollten, es hätte ein Chaos im Ort gegeben. Die Silbacher wissen das und haben für Shuttles gesorgt. Wie sie überhaupt für alles gesorgt haben, was zu einer Jahrfeier gehört, Essen und Trinken samt eines riesigen Kuchenangebots. Selbst gebacken, versteht sich. Es gibt Live-Musik den ganzen Tag und Pavillons rund um das Festgelände.