In diesen Ort muss man finden. Und genau das macht sein Flair aus: Keine große Straße führt hier hoch in das kleine Tal nordöstlich von Schleusingen. Sondern eine enge, kurvige Piste. Zunächst durch dichten Wald, dann entlang von Feldern bis, ja bis die Welt zu Ende ist. Man könnte, mit dem Rad, noch weiter über das Blockhaus bis nach Breitenbach hinunter. Aber wozu? Wer hierher kommt, der wohnt hier, oder er besucht jemanden, oder er mag ganz einfach wandern in dieser Natur, die sich wie eine Idylle vor den Füßen ausbreitet. Und die perfekt anzuschauen wäre, würden da nicht die Trockenheit und Borkenkäfer geschädigten Fichten an den Hängen vereinzelt das Grün durchbrechen.