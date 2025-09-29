750 Jahre Rabenäußig: Kerwa im Jubiläumsjahr

Nächstes Wochenende ist Kerwa im Frankenblick Rabenäußig – diesmal eine ganz besondere, denn der Ort wurde vor 750 Jahren, um 1275, erstmals erwähnt. Zwischen Donnerstag und Sonntag, 2. und 5. Oktober, feiert das ganze Dorf. Auftakt wird am Donnerstag gegen 18 Uhr in die Gaststätte Waldfrieden zum Antrinken eingeladen. Dem schließt sich am selben Ort 18.30 Uhr ein Vortrag von Kreisheimatpfleger Thomas Schwämmlein zu 750 Jahren Ortsgeschichte an. Vielleicht wird dann auch die Frage geklärt, warum der Ort nach dem kleinsten „Ortsteil“ benannt ist, lange Zeit die Bürgermeister und Schultheißen in Hohetann residierten und die gefühlte Mitte schon zwei Jahrhunderte Melchersberg ist. Übrigens gehört auch die Kirmes schon lange zur Ortsgeschichte dazu, denn sie wurde bereits 1853 in einem landeskundlichen Werk erwähnt.