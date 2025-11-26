75 Jahre Verfassungsschutz: Herrmann will mehr Befugnisse für Bayerns Verfassungsschutz

München (dpa/lby) - Angesichts der wachsenden Bedrohung für die Demokratie fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mehr technische Überwachungsbefugnisse für den bayerischen Verfassungsschutz. "Die Nutzung KI-gestützter Analyseinstrumente oder der bislang nicht mögliche Zugriff auf die Kommunikation in verschiedenen Messengerdiensten darf kein Tabu mehr sein. Es stößt in der Bevölkerung zunehmend auf Befremden, dass viel zu oft der Hinweis auf eine akute Anschlagsgefahr von einem ausländischen Nachrichtendienst kam", sagte der CSU-Politiker beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Sicherheitsbehörde im Landtag in München.