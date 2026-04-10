Schon mit Eröffnung der Sonderausstellung zum 100. Geburtstag von Herbert Roth in der CCS-Galerie zu Begtinn des Jahres stellte sich die Frage, was mit den Ausstellungsstücken zu Leben und Werk des Suhler Komponisten und Volksmusikers wird, wenn die Schau im März endet. So manchen Anwesenden trieb die Sorge um, dass viele der zuvor in der Vesserer Tourist-Info gezeigten Stücke in der Versnkung verschwinden. Dabei, so hieß es, spiegelten sie doch neben der Würdigung eines großen Sohnes der Stadt in hervorragender Weise ein gutes Stück lebendiger Stadtgeschichte und Identität wider. Das große Besucherinteresse bestätigte das.