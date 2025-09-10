Dass Zella-Mehlis am Samstag (6. September) ein guter Gastgeber war, zeigt sich am Ende des sportlichen Teils des Tages auf der aufgestellten Ergebnistafel. Denn den Sieg im Finale habe die erste Mannschaft des TSV Zella-Mehlis dem Gegner überlassen, scherzen die Macher des Turniers am Rande des Sportplatzes am Köpfchen. Der Wanderpokal bleibt nicht am Ruppberg – und bleibt es irgendwie doch, denn im Team von Gewinner SV Amendingen halfen auch Sportskameraden der anderen Vereine aus. Der Faustball-Klub aus dem schwäbischen Memmingen war nicht mit genügend eigenen Spielern nach Thüringen angereist.