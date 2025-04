75 Jahre ist das Kinder- und Jugendheim seit 1. April bereits Teil der Geschichte Benshausens. Eine Adresse, die ein behütetes Zuhause bietet und einst bis zu 100 Bewohnern gleichzeitig eine zweite Familie geworden ist. Dieser markante Geburtstag soll in diesem Jahr Anlass für gleich mehrere besondere Ereignisse sein, die mit einer Festveranstaltung für geladene Gäste ihren Auftakt finden. Den Wegbegleitern, die das Kinder- und Jugendheim mit ihrem Engagement begleiten, soll der 7. Mai mit Programm gehören, bevor das traditionelle Sommerfest am 18. Juni in diesem Jahr mit vielen Überraschungen zu einem ganz besonderen wird, verspricht Kathrin Langanke, Leiterin des Heimes seit 2014.