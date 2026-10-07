725 Jahre Geschwenda soll gefeiert werden. Die Festwoche, die im kommenden Jahr zwischen 28. August und 5. September begangen werden soll, wird von langer Hand vorbereitet. Bereits Anfang 2026 hat sich ein Festkomitee zusammengefunden. „Dem öffentlichen Aufruf zur Mitarbeit sind damals etliche Geschwendaer gefolgt und damit sind jetzt um die 15 Leute aus Ortsteilrat, Vereinen und Leute, die Lust aufs Mitmachen haben, im Festkomitee vereint“, fasst Ortschaftsbürgermeister René Buhr zusammen, wie sich das Gremium zusammenfand. Beim Termin orientierte man sich an der Zeit, an dem traditionell das Dorffest stattfindet. Aufgeteilt in vier Arbeitsgruppen, widmen sich die Aktiven in Sachen Planung und Vorbereitung verschiedenen Themen.