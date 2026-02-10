Dass die Oberweider zu feiern wissen, ebenso die vielen Ehrenamtlichen gut unterhalten können, dass weiß man nicht erst seit dem Dorfgeburtstag in der Rhöngemeinde 2025. Rund um die 71. Saison des Oberweider Carnevals Club (OCC) stellten die Aktiven gemeinsam mit zahlreichen Gästen diese Qualitäten nun am Wochenende erneut unter Beweis – zur Fremdensitzung, zum Kinderfasching, zur Prunksitzung und natürlich beim Umzug durchs Dorf (wir berichteten).