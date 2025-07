Ganz leise geht einem der Spieler des 1. Suhler SV im Mannschaftskreis nach dem Schlusspfiff ein „Derby-Sieger“ über die Lippen. Ein kurzes Lachen. Einstimmen tut der Rest nicht. So richtig trauen sie sich dann offenbar doch nicht. Vielleicht, weil das Team von Suhls neuem Trainer Sven Stößel erst sieben Tage zuvor ein 1:8 beim Thüringenliga-Dritten FC An der Fahner Höhe hinnehmen musste. Vielleicht, weil der FC Zella-Mehlis eine Woche später im Prestigeduell angesichts der Personaldecke in der Vorbereitung vor allem in der ersten Halbzeit kaum Widerstand leisten kann.