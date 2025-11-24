Netzbetreiber: 30 Hinweise zu Trassenänderung berücksichtigt

Laut TransnetBW-Sprecher Kevin Zdiara sind rund 30 Hinweise nach "informellen Gesprächen" etwa mit Agrarbetrieben und Kommunen in Änderungen an der Trassenplanung eingeflossen. Beispiele dafür seien etwa die Planung entlang bestehender Wirtschaftswege oder die Verlegung einer "Kabelabschnittstation" in der Gemeinde Barchfeld-Immelborn im Wartburgkreis an einen anderen Standort. Die rund ein Hektar große Anlage - eine der wenigen Stellen, an denen das Kabel überirdisch zu sehen sein wird - soll nach Protesten nun in der Nähe eines Gewerbegebiets entstehen, so Zdiara.