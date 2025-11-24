Wasungen/Stuttgart (dpa/th) - Es ist eines der Schlüsselprojekte der Energiewende: Im thüringischen Wasungen wird am Montag der offizielle Baustart der Stromautobahn Suedlink eingeläutet. Auf 75 Kilometern Länge von Gerstungen im Wartburgkreis bis Mellrichstadt im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld in Bayern sollen insgesamt vier Stromkabel verlegt werden, sagte TransnetBW-Projektsprecher Kevin Zdiara der Deutschen Presse-Agentur. Hinzu komme ein Glasfaserkabel, über das die betroffenen Regionen künftig an schnelles Internet angeschlossen werden können.