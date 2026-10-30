Am Halloween-Abend (31.10, 20.15 Uhr) ist jetzt zunächst der Dokutainment-Film "Legendär! - Wir feiern "Zimmer frei!"" von Melanie Didier zu sehen. Darin blicken Westermann (77) und Alsmann (69) zurück auf die zwei Jahrzehnte der Sendung. Sie erinnern sich an besondere Gäste, Situationen, die sie als Moderationsduo geprägt haben und geben Einblicke hinter die Kulissen.