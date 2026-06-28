Die Sonne brennt erbarmungslos. Die Lufttemperaturen knacken seit Tagen die 30-Grad-Grenze. Geburtstagswetter! Wetter zum Baden, Tanzen, Lachen, Feiern. Warm ist auch das Wasser. „26 Grad – das gab’s noch nie“, sagt Mario Zerrenner. Im Waldbad Erlau ist dementsprechend mächtig Betrieb. Das freut Rettungsschwimmer und Waldbadfreund Alexander Braun. Ein ganzes Dorf, dazu Gäste aus Suhl und Umgebung entspannt am Waldesrand und im wohl temperierten Nass. Und das nun schon seit 70 Jahren. Das Waldbad feiert Geburtstag.