Dass es im kleinen Oberweid nach wie vor ausreichend Karnevalisten gibt, die es verstehen, kräftig zu feiern, steht sicher außer Frage. Und so standen am 2. Karnevals-Wochenende bei einem ganzen Reigen an Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums „70 Jahre OCC“ Frohsinn und Freude erneut im Vordergrund.