An Visionen hat es an der städtischen Musikschule „Alfred Wagner“ in Suhl zum Glück nie gefehlt. Ebenso wenig an Engagement. Das ist bezeichnend für alle bisherigen Jahrzehnte, die sehr viele Höhepunkte und vermutlich ebenso viele Herausforderungen prägten. Sieben sind es, die im kommenden Jahr begangen werden. Ein Fest mit Reden und Torte wird es zum 70. Geburtstag aber gar nicht geben, versichert Musikschulleitern Viola Bornscheuer, sondern gleich ein ganzes Festjahr, das in jedem Monat mit einem besonderen Glanzpunkt aufwarten möchte. „So wollen wir uns in der Region sowie die lange und erfolgreiche Geschichte dieses Hauses mit vielen kulturellen und musikalischen Veranstaltungen für unser Publikum feiern“, kündigte sie zur vergangenen Sitzung des Kulturausschusses an.