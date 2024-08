Sie kann sich noch gut erinnern, wie sie am 25. August 1954 als neunjähriges Mädchen mit ihrer Mutter am Schwarzen Hügel des Zella-Mehliser Regenberges stand. Und an die Aufregungen und Unruhe, die das Leben in der Familie Renner viele Wochen bis zu diesem Tag begleitete. Angelika Furch steht nun wieder hier am Schwarzen Hügel. Hier, wo vor genau 70 Jahren das weltweit erste Skispringen auf Kunststoffmatten stattfand. Und sie berichtet darüber, was dem vorausging. Darüber, wie es ihren Vater – Hans Renner – nach dem schlechten Abschneiden der Skispringer bei der Weltmeisterschaft 1954 in Falun umtrieb. „Er wollte eine Lösung dafür finden, künftig kontinuierlicher auch ohne Schnee trainieren zu können, um schließlich besser abschneiden zu können“, sagt sie. Der Zufall half. Nach einer regenreichen Nacht rutschte Hans Renner auf den nassen Kunststoffborsten des Fußabtreters vor der Haustür aus. Das könnte die Lösung sein, hatte Hans Renner gesagt, was ihm den Kommentar seiner Frau einbrachte: „Du spinnst.“ Sie sollte sich irren. Hans Renner tüftelte und fand Partner. Auch im volkseigenen Betrieb Elaston-Werk Friedrichroda – hier wurden auch Fußabtreter hergestellt, auf denen Hans Renner ausrutschte – wurden schließlich Borsten-Matten entwickelt, die mit einer ordentlichen Befeuchtung gleitfähig genug sein sollten für das Skispringen. Und das Patent half der DDR später, ordentlich Devisen einzufahren.