Die Willmersdorfer Märchentanten hatten Dienstagvormittag eine Premiere. Der Garten von Kräuterfrau Anita Wölfing wurde zur Kulisse für das Märchen „Frau Holle“. Vorab hatten es die Willmersdorfer Märchentanten auf eine kindgerechte Länge umgeschrieben. Dabei fehlten aber weder die knusprig runden Brote im Backofen noch die rotbäckigen Äpfel am Baum und auf der Wiese. Als die Goldmarie zur Frau Holle kam, schüttelte sie die Betten so kräftig, dass es schneite. – Was für ein Spaß für alle.