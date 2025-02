Alles hinein! „Nein, da geht es nicht um alkoholische Getränke“, sagt Toni Schulz, Präsident des Oberweider Carneval Club (OCC) schmunzelnd. Mit dem Spruch, der seit 1954 durchs Dorf schallt, sei vielmehr gemeint, dass alle und alles hinein solle in den Karneval, in den Saal, in die Straßen, in die Fröhlichkeit. Denn Karneval ist in Oberweid eine Angelegenheit des ganzen Ortes, von Groß bis Klein, traditionell verwurzelt und ein Phänomen, dem man sich wohl kaum entziehen kann. In einem DEFA-„Augenzeugen“ von 1978 beschreibt das sogar ein DDR-Reporterteam – erstaunlicherweise aus dem sonst stets ausgeblendeten Sperrgebiet.