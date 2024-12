Eine 70-Jährige war am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, mit ihrem Rollator im Bereich Kirchplatz/Fachgraben unterwegs, als ihr sich plötzlich zwei bislang unbekannte männliche Personen näherten. Sie entrissen der Seniorin eine hellgrüne Handtasche, obwohl diese am Rollator gesichert war. Die beiden Täter flohen dann in Richtung Fachgraben. Die 70-Jährige blieb unverletzt; das Beutegut hat einen Gesamtwert von circa 400 Euro. Die Täter waren von kindlicher bzw. jugendlicher Erscheinung – geschätzt im Alter von zehn bis zwölf Jahren – und von schlanker Statur. Einer von ihnen trug einen hellblauen Anorak. Zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau Zeugenhinweise telefonisch unter (03677) 60 11 24 (Bezugsnummer: 0326109 / 2024) entgegen.