3:09 Minuten – so schnell wie Max Widder hat in den sechs Jahren seines Bestehens noch kein Läufer die 179 Stufen beim Zella-Mehliser Treppenlauf bewältigt. Der 21-jährige Student war am Mittwoch (18. Juni) der schnellste Mann, Enya Fee Janson vom SWV Goldlauter-Heidersbach in 4:16 Minuten die schnellste Frau.