Vier junge Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) Ilmenau wollen 6G, die neueste Generation des Mobilfunkstandards, marktfähig machen. Wie ein Sprecher der TU mitteilt, erhalten sie dafür eine Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro, mit der sie nun ihr Unternehmen „unparallabs“ aufbauen können. Ihr Ziel: Mit einer neuen Funkwellen-Technologie den Weg für leistungsfähige, flexible Anwendungen im künftigen 6G-Markt freimachen – die Voraussetzung für effizientere, sicherere und kostengünstigere Smart Cities.