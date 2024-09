675 Jahre Sonneberg: Vortrag beleuchtet Stadtbrand 1840

Auf einen Blick

Referent

Hilmar Rempel, geboren 1945 in Unterlind, studierte nach dem Abitur Erdölgeologie in Baku (zu jener Zeit Sowjetunion, heute Aserbaidschan) und schloss sein Studium als Diplom-Geologe ab. Anschließend war er in verschiedenen Positionen in der Erdölindustrie der DDR tätig. Nach der Wende befasste er sich bis zu seinem Renteneintritt Anfang 2011 in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zunächst in Berlin und später ab 1992 in Hannover mit Energierohstoffen. Danach kehrte er in seine Heimat zurück und fand Zugang zu heimatkundlichen Themen.