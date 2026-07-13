Auf liebevolle Weise wurde gleich an mehreren Plätzen im Dorf mit Ausstellungsstücken Geschichtliches in die Gegenwart geholt und unter freiem Himmel bis in die Nacht frohsinnig gefeiert. Den Sonntagsfestgottesdienst im Zelt gestaltete Superintendentin Elke Rosenthal mit eindrucksvollen, personalisierten Rückblicken auf den Bergbau, die einstigen Nagelschmieden hinter den Häusern, das Glasbläserhandwerk im Ort und den seit jeher festen Zusammenhalt der Rodaer.