Allerdings kam es in der Nacht zum Samstag zu zwei Unfällen auf dem Veranstaltungsgelände, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, war ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Motorrad in eine Fußgängergruppe gefahren. Ein 61-Jähriger wurde dabei verletzt. Der Fahrer ließ seine Maschine stehen und verschwand in der Menge.